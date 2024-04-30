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В России изменилось отношение к "звёздам"

В России изменилось отношение к "звёздам"

Пишут, что в обществе изменилось отношение к артистами и музыкантам, теперь их личные взгляды интересны публике, и если они не соответствуют настроению общества, то публика отворачивается от "звёзд", лишая не только популярности, но ещё и дохода.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
👍👍👍🤝🤝🤝👏👏👏
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29 мин.
ПавелЗзаварзин
Неслучайно в добрые времена артистов хоронили за оградой кладбища... А современные артисты-звёзды - взрощенное нами самими дерьмо.
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10 мин.
Natalija Osminina
Естественно, самими. Кто им рукоплескал и на руках носил? Кто билетными деньгами голосовал? Откуда это лизоблюдство перед поющим и танцующим дерьмом? Вылезли из помойки на сцену, кочевряжились там под фанеру и народ ВОЗЛЮБИЛ их! И провозгласил  мнение шлюх и пидоров АВТОРИТЕТНЫМ. Тьфу..
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2 мин.

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