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Татар-информ

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В Татарстане в День знаний запустили ИИ-кружки в 100 школах и 35 колледжах

В Татарстане в День знаний запустили ИИ-кружки в 100 школах и 35 колледжах

В День знаний в Татарстане стартовали кружки по искусственному интеллекту в 100 школах и 35 колледжах республики.

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