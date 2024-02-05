Две юные мигрантки обвинили русскую в провокации: "Мы будет разговаривать на таджикском"

"Матерятся чётко, без акцента": дочери мигрантов шокируют русских. Местная жительница опубликовала в соцсетях видео и написала, что две покрытые девушки нецензурно выражались и угрожали ей связями в полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии