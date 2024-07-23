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Между жизнью... и жизнью. За 45 минут на том свете мужчина познал многое

Между жизнью... и жизнью. За 45 минут на том свете мужчина познал многое

Человек, которого объявили умершим после того, как он принял огромную дозу небезопасных спортивных добавок, рассказал, как он наблюдал за медиками, решившими, что его уже не спасти, и положившими его в мешок для трупов.

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