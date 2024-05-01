«Тарт Татен» — рецепт без пшеничной муки и сахара. Знаменитый низкокалорийный десерт

История торта «Тарт Татен» начинается во Франции. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, история этого десерта началась в гостинице «Tatin», владельцами которой были сёстры Стефани и Каролина.
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