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Астрономы представили базу данных CosmicPAH-IRDB для анализа спектров PAH в данных JWST

Астрономы представили базу данных CosmicPAH-IRDB для анализа спектров PAH в данных JWST

Как сообщается в новой статье на arXiv, международная группа астрономов разработала открытый веб-инструмент CosmicPAH-IRDB для моделирования инфракрасных спектров сложных органических молекул.

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