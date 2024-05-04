Киркоров признался в любви в финале шоу «Маска» Коту

Сегодня, 5 мая, выйдет финальный выпуск популярного музыкального телешоу «Маска» на телеканале НТВ. Зрители наконец узнают, кто же скрывался под костюмами финалистов пятого сезона проекта: Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.
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