Әти-әнисе иртән яраткан баласын балалар бакчасына илт

Әти-әнисе иртән яраткан баласын балалар бакчасына илтә. Аның кәефе яхшы була, бала рәхәтләнеп бакчада кала.
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Әти-әнисе иртән яраткан баласын балалар бакчасына илтә. Аның кәефе яхшы була, бала рәхәтләнеп бакчада кала.