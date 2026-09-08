«Не было желания»: после рождения дочери Роберт Паттинсон не хотел выходить из дома

После рождения дочери звезда фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон, не хотел выходить из дома. Об этом знаменитость рассказал журналистам издания The Guardian на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер-министр В...
- Девять российских...
- Бритни Спирс есть...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым