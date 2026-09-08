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«Не было желания»: после рождения дочери Роберт Паттинсон не хотел выходить из дома

«Не было желания»: после рождения дочери Роберт Паттинсон не хотел выходить из дома

После рождения дочери звезда фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон, не хотел выходить из дома. Об этом знаменитость рассказал журналистам издания The Guardian на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

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