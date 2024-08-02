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Ограничения на дорогах в связи с праздником Воздушно-десантных войск

Ограничения на дорогах в связи с праздником Воздушно-десантных войск

В Екатеринбурге завтра, 2 августа, в честь 94-й годовщины создания Воздушно-десантных войск на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта.

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