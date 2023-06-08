Вероятность детонации смытых течением мин после крушения Каховской ГЭС оценили

Вероятность детонации смытых течением после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мин крайне низкая, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Вероятность детонации смытых течением после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мин крайне низкая, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
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