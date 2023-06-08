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Вероятность детонации смытых течением мин после крушения Каховской ГЭС оценили

Вероятность детонации смытых течением мин после крушения Каховской ГЭС оценили

Вероятность детонации смытых течением после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мин крайне низкая, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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