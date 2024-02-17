Тейлор Свифт пожертвовала $100 тысяч семье погибшей на чемпионском параде женщины

Певица Тейлор Свифт, состоящая в отношениях с тайт-эндом «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, пожертвовала 100 тысяч долларов семье Лизы Лопес-Гальван, погибшей во время стрельбы по окончании чемпионского парада в Канзас-Сити.
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