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Лукашенко: жители Белоруссии «чисто» и «аккуратно» изберут своего президента

Лукашенко: жители Белоруссии «чисто» и «аккуратно» изберут своего президента

Жители Белоруссии «чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества» изберут своего президента. Об этом заявил действующий лидер страны Александр Лукашенко, выступление которого транслировал телевизионный канал «Первый информационный».

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