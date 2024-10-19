Лукашенко: жители Белоруссии «чисто» и «аккуратно» изберут своего президента

Жители Белоруссии «чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества» изберут своего президента. Об этом заявил действующий лидер страны Александр Лукашенко, выступление которого транслировал телевизионный канал «Первый информационный».
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