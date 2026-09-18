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Обновлен Ново-Екатерининский сквер в центре Москвы

Обновлен Ново-Екатерининский сквер в центре Москвы

В Тверском районе завершили комплексное обновление Ново-Екатерининского сквера. Благоустройством занимались специалисты комплекса городского хозяйства Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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