«Без меня меня женили»: свердловчанка на «Госуслугах» узнала о своем браке с иностранцем

В курьезную и неприятную ситуацию попала жительница Среднеуральска Екатерина. Зайдя в сентябре 2023 года на сайт «Госуслуги», она с удивлением узнала, что несколько дней назад вышла замуж за совершенно ей незнакомого гражданина Таджикистана.