«Без меня меня женили»: свердловчанка на «Госуслугах» узнала о своем браке с иностранцем

В курьезную и неприятную ситуацию попала жительница Среднеуральска Екатерина. Зайдя в сентябре 2023 года на сайт «Госуслуги», она с удивлением узнала, что несколько дней назад вышла замуж за совершенно ей незнакомого гражданина Таджикистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии