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Путин: Россия по праву гордится именами легендарных чемпионов

Путин: Россия по праву гордится именами легендарных чемпионов

Россия по праву гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт, отметил президент Владимир Путин, обращась к спортсменам и работникам физической культуры в День физкультурника, отмечаемый в субботу в стране.

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