НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Поздравляем победителей конкурса!

Поздравляем победителей конкурса!

Поздравляем победителей конкурса!Reposted (Управление образования Администрации г. Иванова): 20 мая в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» состоялась церемония закрытия и чествования победителей областного конкурса «Педагог года - 2024» «Зажигаем сверхновые звезды».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх