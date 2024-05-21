Поздравляем победителей конкурса!Reposted (Управление образования Администрации г. Иванова): 20 мая в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» состоялась церемония закрытия и чествования победителей областного конкурса «Педагог года - 2024» «Зажигаем сверхновые звезды».
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