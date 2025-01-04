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Вячеслав Володин призвал сохранить память о Великой Победе над нацизмом

Вячеслав Володин призвал сохранить память о Великой Победе над нацизмом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость передачи памяти о подвиге защитников от нацизма.

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