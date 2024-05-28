Как перестать беспокоиться: тигры Балтии готовы к прыжку ...

Надежда

Вы счтаете, что табаки могут лаять без ведома "Шерхана"? У меня стойкое впечатление, что спесивым моськам из балтийских вымиратов за "сахарную косочку" с барского стола дают приказ и они оч старательно выполняют задание по госдеповской методичке...