Как перестать беспокоиться: тигры Балтии готовы к прыжку ...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Надежда
Вы счтаете, что табаки могут лаять без ведома &quot;Шерхана&quot;? У меня стойкое впечатление, что спесивым моськам из балтийских вымиратов за &quot;сахарную косочку&quot; с барского стола дают приказ и они оч старательно выполняют задание по госдеповской методичке...
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