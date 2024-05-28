ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Свеженькое подвезли: опешившие депутаты-немцы из Бундестага на проходящей конференции Леннарта Мери в Таллине получили строгое внушение от своих коллег.
Как перестать беспокоиться: тигры Балтии готовы к прыжку ...
Комментарии
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Надежда
Вы счтаете, что табаки могут лаять без ведома "Шерхана"? У меня стойкое впечатление, что спесивым моськам из балтийских вымиратов за "сахарную косочку" с барского стола дают приказ и они оч старательно выполняют задание по госдеповской методичке...
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1 час.
сергей максимов
Шпроты "быкуют" и это забавно! Куриные мозги это их национальное неспешное "сегодня" !
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31 мин.
В К
Чухоцы больно высоко прыгнуть хотят, штаны порвут суки!
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13 мин.
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