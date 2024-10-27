Простой, надежный и недорогой «американец» приехал в Россию: известны цены

На российских классифайдах появились объявления о продаже новых по цене, сопоставимой с LADA Vesta.Chevrolet Spark Речь идёт о 2022 года выпуска, доставляемых в Россию частным путем, преимущественно из Владивостока.
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