За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Надо
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3 час.
Николай Буглов
Только бить с территории близкой к Рейкьявику или Майорке.
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3 час.
Valery Budarin
Да, нередко, чтобы привести в сознание, нужно хорошенько дать в морду. Это особенно работает с Украиной и Европопой, и америкосам дать не помешает... а то плетут невесть что...
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1 час.
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