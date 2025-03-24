На Южном Урале открылся сезон ландшафтных пожаров

В Челябинской области на смену воде идет огонь. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, накануне поздно вечером сотрудники экстренного ведомства работали на тушении камыша вдоль береговой линии Третьего озера.