Две продовольственные компании из Приангарья представят свои булочки на выставке в Китае

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет с 17 по 25 января 2025 года в Шеньяне в Китае. На нем две компании из Иркутской области — АО «Каравай» и ООО «Сибирская торговая компания» — презентуют хлебобулочные и кондитерские изделия.