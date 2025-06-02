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Аргументы и Факты

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Свежие комментарии

Сенатор Пушков дал прогноз о будущем Великобритании 

Сенатор Пушков дал прогноз о будущем Великобритании 

Влиятельные политические силы Великобритании реализуют план замещения коренного населения мигрантами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Коренного населения БРИТАНИИ уже давным-давно НЕТ. Задолго до всего... Давным-давно... неизвестно откуда появившиеся пришлые агрессивные уничтожили коренных англичан. И стали называть себя англичанами, таковыми не являясь...   Так что, сокрушаться будет  не по кому...
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8 час.
АЛ
Александр Лаптанович
Были кельты,были скоты,были англы.были саксы-теперь будут чурки!
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8 час.
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