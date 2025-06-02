Сенатор Пушков дал прогноз о будущем Великобритании 

лл

лина любимцева

Коренного населения БРИТАНИИ уже давным-давно НЕТ. Задолго до всего... Давным-давно... неизвестно откуда появившиеся пришлые агрессивные уничтожили коренных англичан. И стали называть себя англичанами, таковыми не являясь... Так что, сокрушаться будет не по кому...