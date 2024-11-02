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Закон и Порядок

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Халява для Махмуджона Мабубзоды не прокатила...

Халява для Махмуджона Мабубзоды не прокатила...

— Да заберите эту гражданству!!! Всё!!! — Но вы же хотели жить в России? — Всё уже. Не хочу. 30-летний тожероссиянин Махмуджон Мабубзода из Узбекистана устроил истерику в миграционном отделе Томска, отказавшись вставать на воинский учет.

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