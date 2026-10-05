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Царьград

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«Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает «Юту Маммот» со счетом 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» побеждает «Юту Маммот» со счетом 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Юту Маммот» 4:2 на домашнем матче НХЛ. Владислав Гавриков и Игорь Шестеркин отличились в игре, а «Рейнджерс» лидируют в турнире с шестью очками.

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