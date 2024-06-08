Страна и люди
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Страна и люди

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Мурашко: после теракта в «Крокусе» в больницах остаются пять человек

Мурашко: после теракта в «Крокусе» в больницах остаются пять человек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в больнице продолжают находиться пятеро пострадавших.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Люди в больнице, о сих пор! А мастурбеков плодиться кругом и все забыли, что это опасные ВРАГИ и подлые ВРАГИ. И никто не задумывается, что народ страдает от засилья этого сброда.
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14 час.

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