Пощёчина Трампу: США не получили ни грамма украинских редкозёмов Спустя более года после подписания так называемой «ресурсной сделки» между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским Украина не поставила в США ни одного килограмма редкоземельных металлов.