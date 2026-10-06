Пощёчина Трампу: США не получили ни грамма украинских редкозёмов Спустя более года после подписания так называемой «ресурсной сделки» между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским Украина не поставила в США ни одного килограмма редкоземельных металлов.
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