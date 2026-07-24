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Царьград

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Собянин: На юге Москвы появились новые транспортные и пешеходные маршруты

Собянин: На юге Москвы появились новые транспортные и пешеходные маршруты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства улично-дорожной сети на юге Москвы. В столице ввели в эксплуатацию новые дороги и не только.

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