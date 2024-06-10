Microsoft представила обновленные модели игровых консолей Xbox Series X и S

Корпорация Microsoft провела презентацию своих новых игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Особое внимание привлек внешний вид версии Xbox Series X без дисковода, которая получила белый оттенок и будет стоить 450 долларов.
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