Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023

Подборка с конкурса лучших фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2023. Завораживающая стая скворцов кружится в форме гигантской птицы на пути к общим местам обитания над городом Римом, Италия.
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