РФ обратилась к Латвии за содействием в деле против актера Cмольянинова

Россия попросила страну, где, предположительно, сейчас находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), помочь в расследовании уголовного дела против него.
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