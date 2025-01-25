Политика как он...
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Политика как она есть

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РФ обратилась к Латвии за содействием в деле против актера Cмольянинова

РФ обратилась к Латвии за содействием в деле против актера Cмольянинова

Россия попросила страну, где, предположительно, сейчас находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), помочь в расследовании уголовного дела против него.

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