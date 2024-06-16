Нашествие с неба: зачем ВСУ пытаются нанести удары по авиабазам России Ольга ВайленкоВ последнее время участились атаки украинских беспилотников и ракет на российские военные объекты, что вызывает серьёзные опасения в обществе и среди экспертов.