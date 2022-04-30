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В Италии заявили об ослаблении евро из-за антироссийских санкций

В Италии заявили об ослаблении евро из-за антироссийских санкций

Экономическая ситуация, спровоцированная жесткой денежной политикой США и антироссийскими санкциями, негативно отражается на евро, об этом сообщает статья за авторством Андреа Мураторе на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.

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