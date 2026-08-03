Российские синхронисты остались без медалей в микст-дуэте на ЧЕ по водным видам спорта

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева выступили в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Париже, и заняли четвёртое место, не сумев завоевать медали.
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