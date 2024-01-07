Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут «разморозить» свои пенсионные накопления. Об особенностях работы программы 7 января рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии