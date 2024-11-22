Дайджест дня: Bentley для ранчо, Cordiant из Ульяновска и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"По заказу калифорнийского дилера Rancho Mirage выпущено четыре уникальных кабриолета Bentley Continental GT Speed, оформление которых вдохновлено пейзажами Палм Спрингс.