"Партия мира ослабла". Путин и Лукашенко приняли исторические решения

Нам бы потеснее с КНДР, Ираном в военных отношениях, вплоть до военного союза и тогда Западу будет неуютно.

Александр Симаков

Путин и Лукашенко на Вааламе - это конечно, знаковое и символическое событие. А вот если Путин и Шойгу поедут вдвоём в тайгу чай пить... После одного из таких чаепитий Крым в родную гавань вернулся. После другого чаепития Путин Западу и НАТО ультиматум предъявил в конце 2021 года. 😀