С большим интересом наблюдал за визитом Александра Григорьевича в Россию. Судя по всему, оба Президента готовятся к чему-то очень серьезному.
"Партия мира ослабла". Путин и Лукашенко приняли исторические решения
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Нам бы потеснее с КНДР, Ираном в военных отношениях, вплоть до военного союза и тогда Западу будет неуютно.
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6 час.
Людмила Фирстова
Уже Шойгу поехал с визитом в КНДР
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6 час.
Александр Симаков
Путин и Лукашенко на Вааламе - это конечно, знаковое и символическое событие. А вот если Путин и Шойгу поедут вдвоём в тайгу чай пить... После одного из таких чаепитий Крым в родную гавань вернулся. После другого чаепития Путин Западу и НАТО ультиматум предъявил в конце 2021 года. 😀
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4 час.
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