Неспешный разговор

20 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    sergei, вы нарушили правила общения на нашем сайте, у нас запрещено оскорблять участников сайта!"Вы либо вместе с...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Александр Попов, это что за экстремизм?Предатель, патрио...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Интересная версия)))Это значит на РУССКОМ сайте администратор из Львова? Ну, а теперь отвечаю по существу. В Крыму ре...ВСЛЕД ЗА ЕВРОПОЙ ...

"Партия мира ослабла". Путин и Лукашенко приняли исторические решения

"Партия мира ослабла". Путин и Лукашенко приняли исторические решения

С большим интересом наблюдал за визитом Александра Григорьевича в Россию. Судя по всему, оба Президента готовятся к чему-то очень серьезному.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ворожищев
Нам бы потеснее с КНДР, Ираном в военных отношениях, вплоть до военного союза и тогда Западу будет неуютно.
Ответить
6 час.
Людмила Фирстова
Уже Шойгу поехал с визитом в КНДР
Ответить
6 час.
Александр Симаков
Путин и Лукашенко на Вааламе - это конечно, знаковое и символическое  событие.  А вот если Путин и Шойгу поедут вдвоём в тайгу чай пить... После одного из таких чаепитий Крым в родную гавань вернулся. После другого чаепития Путин Западу и НАТО  ультиматум предъявил в конце 2021 года. 😀
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх