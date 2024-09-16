Герой России, участник проекта "Время героев", преподаватель и глава научно-исследовательского отдела кафедры Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в Общевойсковой академии Вооруженных Сил России Артур Орлов стал председателем правления "Движения первых", сообщается в Telegram-канале российского молодежного движения.
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