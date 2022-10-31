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25 миллионов потратили на строительство модульного здания в Чернышевском районе Забайкалья

25 миллионов потратили на строительство модульного здания в Чернышевском районе Забайкалья

В селе Багульное было возведено модульное здание на 500 квадратных метров, старое стало непригодно после паводков в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края«Старое здание сельского клуба пострадало от паводка.

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