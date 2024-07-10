🇦🇲🇺🇸 Как только в конце прошлой недели Армению покинула американская делегация, в Ереван с незапланированным визитом прилетела глава USAID Саманта Пауэр.
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🇦🇲🇺🇸 Как только в конце прошлой недели Армению покинула американская делегация, в Ереван с незапланированным визитом прилетела глава USAID Саманта Пауэр.
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