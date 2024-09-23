Ситуация в США и на Ближнем Востоке ведет к росту цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 23 сентября на фоне опасений, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к сокращению региональных поставок.
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