США заморозили "помощь" Грузии

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений «Достойный партнер – 2024» (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике, заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии