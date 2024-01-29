На WinterFest в Казани было более 3 тысяч посетителей

В парке «Черное озеро» прошел всероссийский зимний фестиваль WinterFest, на котором жители и гости Казани могли насладиться ледовым шоу, участниками которого были известные фигуристы, такие как Илья Авербух, Алексей Ягудин, Максим Шабалин.
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