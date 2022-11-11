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«Не закончу с футболом, пока не выиграю Премьер-лигу и Лигу чемпионов». Трегулов о планах на будущее

Нападающий ФК «Деньги» Дамир Трегулов прокомментировал свои планы на будущее.  «На самом деле планы у меня грандиозные.

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