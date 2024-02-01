Подоляк ответил на вопрос о встрече Зеленского с Залужным по отставке главкома

Советник главы офиса руководителя Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос, касающийся встречи Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным по поводу его отставки.
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