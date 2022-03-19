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ВС России гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили подземный склад боеприпасов в Делятине

ВС России гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили подземный склад боеприпасов в Делятине

ВС России применили современную боевую технику против инфраструктуры украинских военных. Во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об уничтожении склада ракет и боеприпасов в Ивано-Франковской области.

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