ВС России гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили подземный склад боеприпасов в Делятине

ВС России применили современную боевую технику против инфраструктуры украинских военных. Во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об уничтожении склада ракет и боеприпасов в Ивано-Франковской области.
ВС России применили современную боевую технику против инфраструктуры украинских военных. Во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об уничтожении склада ракет и боеприпасов в Ивано-Франковской области.
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