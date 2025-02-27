Украина пригрозила не оставить без ответа израильское голосование в ООН

Киев крайне обижен голосованием Израиля против украинской резолюции в ООН. Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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