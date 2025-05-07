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Возмущаясь нашими западными «партнёрами», которые усиленно пытаются исключить н...

Возмущаясь нашими западными «партнёрами», которые усиленно пытаются исключить нашу страну из списка стран – победителей во Второй мировой войне или принизить эту роль, неплохо было бы вспомнить, что мы многое сделали и своими руками.

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