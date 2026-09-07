Юрист пояснил, кому положен возврат части затрат на ЖКУ

Субсидия учитывает долю расходов на "коммуналку" в доходе семьи, а льготы положены отдельным категориям граждан Рост тарифов на коммунальные услуги побуждает многих россиян искать способы уменьшить свои расходы.
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